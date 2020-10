Décapitation au nom de l’islam : des engrenages mortels

L’assassinat barbare d’un professeur d’histoire à Conflans-Sainte-Honorine a choqué de nombreux Français.

J’aimerais penser qu’il les a choqués suffisamment pour qu’ils en tirent des conclusions politiques.

J’aimerais surtout penser qu’il y aura assez de Français en 2022 pour en tirer les conclusions qui s’imposent.

Si, comme les sondages le laissaient entendre récemment, Emmanuel Macron est réélu en 2022, cela montrera qu’il est vraiment trop tard. Il est d’ores et déjà extrêmement tard.

Il importe de regarder l’islam en face, et d’en finir avec les fausses distinctions entre islam et islamisme. Et, ce doit être dit, le djihad fait partie intégrante de l’islam.

L’assassinat d’un infidèle pour blasphème fait partie des préceptes de l’islam.

L’assassinat d’un musulman qui quitte l’islam pour apostasie fait aussi partie des préceptes de l’islam.

La loi islamique est la loi suprême pour tout musulman, et il n’y a pas à se montrer surpris lorsqu’une forte proportion de musulmans disent qu’ils placent la charia au-dessus des lois de la république : c’est au contraire très logique, et tout musulman qui le dit se comporte en bon musulman.

Un musulman qui dit le contraire peut être critiqué par d’autres musulmans qui lui diront, à juste titre, qu’il ne respecte pas l’islam.

Ce doit être dit aussi, l’islam est fondamentalement incompatible avec la démocratie car l’islam est théocratique. Aucun pays musulman n’est un pays démocratique, et ceux qui ont pu être démocratiques pendant un temps ont assez vite cessé de l’être.

L’islam est également incompatible avec l’idée que les êtres humains ont des droits, et tout particulièrement avec l’idée d’égalité de droit entre les êtres humains. Selon les préceptes de l’islam, les femmes sont inférieures aux hommes et doivent se comporter en êtres inférieurs, les non-musulmans sont inférieurs aux musulmans et doivent aussi se comporter en êtres inférieurs.

Les musulmans ne doivent en aucun cas se «séparer», et la notion de «séparatisme» qu’on ne cesse de voir circuler, et que Macron emploie, n’a aucun sens.

Les musulmans doivent conquérir car, disent les préceptes de l’islam, l’humanité entière doit devenir musulmane, et la terre entière doit être soumise à l’islam.

Ce dont le professeur assassiné a été victime se répétera sans doute, et je le dis avec tristesse, tout ce qui est islamiquement incorrect ne peut d’ores et déjà plus être enseigné : un professeur qui s’y risque met sa vie en danger.

Et cela ne concerne pas que la liberté de parole et la tolérance, cela concerne aussi la Shoah, les croisades, la théorie de l’évolution, etc.

Les quartiers qu’on appelle de manière édulcorée «zones sensibles sont des quartiers devenus territoires de l’islam et sont régis par des imams et des bandes pratiquant la prédation sur les infidèles.

Éric Zemmour a raison lorsqu’il parle de colonisation islamique.

Dès lors qu’il y a peu ou prou 10% de musulmans au sein de la population française et environ 700 quartiers musulmans sur le territoire français, la situation est très délicate.

Et dès lors que l’aveuglement et la complicité de la gauche avec l’islamisation du pays sont là, la situation est plus délicate encore.

Ou bien des principes très stricts seront appliqués, ne laissant plus passer le moindre discours contraire à la démocratie, au droit, à l’égalité de droit, sans que des sanctions très drastiques s’ensuivent, ou bien la situation va s’aggraver encore.

Ou bien toute immigration supplémentaire venant du monde musulman sera immédiatement stoppée, ou bien la catastrophe se rapprochera.

Ou bien une véritable tolérance zéro sera mise en œuvre et tout réfugié ou résident musulman qui commet le plus petit délit sera immédiatement expulsé, ou bien des drames bien plus graves encore se produiront à nouveau.

Il faut faire comprendre aux musulmans qui vivent en France, et qui sont parfois français, qu’ils sont dans un pays occidental, et que, s’ils veulent vivre selon l’islam, il y a plus de cinquante pays musulmans sur la planète et qu’il est hors de question que l’islamisation de la France se poursuive.

Je pense, hélas, que des engrenages mortels sont en marche que rien ne viendra arrêter. Je serais heureux qu’on me montre le contraire.