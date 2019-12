Libres réflexions sur la peine de mort

L’excellent juriste Jean-Louis Harouel nous offre ici un livre délicieusement politiquement incorrect sur la peine de mort. Alors qu’il est de plus en plus commun d’entendre dire que l’abolition de la peine de mort découlerait logiquement du « Tu ne tueras pas » de la loi naturelle, Harouel rappelle que ce qui est prohibé par la loi naturelle, c’est la mise à mort de l’innocent.

L’abolition de la peine de mort n’a pas été universelle : seuls les assassins en ont profité. Les innocents peuvent toujours être mis à mort – et ils le sont de plus en plus souvent dans notre société « ensauvagée ».

Un ouvrage stimulant et d’une profonde érudition au service d’une thèse, naguère banale, et aujourd’hui, à contre-courant.