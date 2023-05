Éric de Verdelhan, auteur de plusieurs livres, a écrit le 28 février une lettre dans laquelle il s’insurge contre la commémoration de la date du 19 mars 1962, comme date officielle de la fin de la guerre d’Algérie. Puisque légalisée par le Parlement, elle devrait se ranger au côté du 8 mai, du 11 novembre et du 14 juillet. Cependant, il prétend que cette commémoration est une ineptie et une négation historique et rappelle certains faits :

– La proclamation de l’indépendance de l’Algérie, donc la fin de la guerre, a eu lieu le 5 juillet 1962, alors que le 18 mars (et non le 19) est la date de la signature des soi-disant « accords d’Évian ».

– Entre le 18 mars et le 5 juillet 1962, l’ALN tuera encore 670 soldats français lesquels, comme tous les militaires français, avaient déposé les armes le 18 mars.

– Après les « accords d’Évian », le FLN enlèvera 3 000 pieds noirs. Les femmes finiront dans les bordels de l’ALN, les hommes iront mourir dans des mines après avoir mené une vie de forçats.

– Environ 150 000 harkis, fidèles à la France seront livrés, après avoir été désarmés par leurs officiers français, donc par De Gaulle, aux égorgeurs du FLN.

– Enfin, à l’occasion de l’indépendance de l’Algérie, le seul choix laissé aux pieds noirs était « la valise ou le cercueil ». C’est la raison pour laquelle près d’un million d’entre eux ont opté pour la valise et ont traversé la Méditerranée pour s’installer dans un pays que la plupart d’entre eux ne connaissaient pas.