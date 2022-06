6 juin 1944 : ingratitude française

Je commenterai le résultat des élections législatives plus tard, après le deuxième tour.

Le résultat sera sans doute conforme à mes prévisions.

Le groupe de soutien à Macron obtiendra vraisemblablement la majorité absolue.

Au pire, il en sera très proche, et pourra compter sur ce qui reste des Républicains pour faire l’appoint.

Le groupe de gauche rassemblé autour de l’islamo-gauchiste Jean-Luc Mélenchon sera le grand groupe d’opposition de gauche.

Les autres partis, dont le Rassemblement National, auront des miettes.

La France continuera à sombrer. Cela continue à m’attrister, mais ne peut plus me surprendre.

J’ai écrit il y a plus de vingt ans un livre dans lequel je disais que la France est en fin de parcours, et les faits n’ont cessé de confirmer ce que je disais.

J’entends aujourd’hui parler d’autre chose.

C’était, la semaine dernière, le 6 juin. Et le 6 juin est la date du début du débarquement en Normandie.

C’est une date qui pourrait être célébrée encore, commémorée, soulignée, et dont les médias d’information pourraient parler.

Ce jour-là, en 1944, fut l’enclenchement de la libération de la France qui, moins d’une année plus tard, sera délivrée du national-socialisme allemand et du régime collaborationniste de Vichy.

Des milliers de jeunes Américains sont morts sur des plages de Normandie, d’autres ont survécu, ont avancé, contribué à la victoire. Un vaste cimetière à Colleville-sur-Mer rappelle leur sacrifice.

La France et les Français pourraient avoir, jusqu’à ce jour, de la gratitude.

Sans les jeunes Américains qui sont morts le 6 juin 1944 et dans les jours suivants sous la mitraille allemande, la France ne serait pas redevenue un pays libre et démocratique.

Au cours des soixante-dix-huit années écoulées depuis, des commémorations ont eu lieu, mais bien trop peu.

Pendant les années où le général de Gaulle fut au pouvoir, les commémorations furent absentes : le général de Gaulle, très anti-américain, ne considérait pas le 6 juin comme le jour de l’enclenchement de la libération de la France, mais comme le jour du début d’une invasion américaine venant succéder à l’invasion allemande.

Et il considéra toujours que la France ne devait rien aux États-Unis – qui, à ses yeux, voulaient placer la France sous un statut de reconstruction, en raison du fait que la France avait eu un gouvernement de collaboration avec l’Allemagne nazie.

Il y aura quelquefois des commémorations après que le général de Gaulle eut quitté le pouvoir.

Il y en eut une en 1984 pour le quarantième anniversaire du 6 juin, et Ronald Reagan est venu en Normandie et a prononcé un remarquable discours.

Je me souviens qu’à ce moment-là en France, on parlait surtout des « alliés », ce qui était un moyen d’occulter le rôle essentiel des États-Unis, et une façon de réécrire l’histoire.

lI y eut effectivement parmi ceux qui ont débarqué le 6 juin des Britanniques, des Canadiens, quelques Français (177 exactement), mais les Américains furent l’immense majorité.

Il y eut une cérémonie sous la présidence de Donald Trump en 2019, pour le soixante-cinquième anniversaire, et Donald Trump est venu en Normandie.

À cette occasion, Emmanuel Macron prononça un discours d’une arrogance absolument déplacée, et ce fut insultant vis-à-vis du Président des États-Unis.

Dans les médias français de nos jours, on ne parle plus du 6 juin.

Les propos tenus sur les États-Unis sont souvent des propos très douteux.

Quand un Président attaché aux valeurs des États-Unis est à la Maison Blanche, les médias français le décrivent comme un crétin ou le traînent dans la boue.

C’est arrivé avec Ronald Reagan, puis, avec plus violence, avec George Walker Bush. C’est arrivé avec plus de violence encore avec Donald Trump, et l’arrogance de Macron le 6 juin 2019 a beaucoup plu dans les médias français de l’époque.

L’ingratitude française vis-à-vis des États-Unis découle directement d’un anti-américanisme bien plus ancien que le général de Gaulle.

Et l’antiaméricanisme est toujours teinté d’envie, de ressentiment – de façon générale, de sentiments assez vils.

Je ne peux m’empêcher de penser que ce qui manque cruellement à la France est l’amour de la réussite et de l’accomplissement.

L’envie, le ressentiment, les sentiments vils, mènent toujours au naufrage. Toujours.