Dans le numéro 1396 des 4 vérités, vous faites la recension du livre d’Éric Branca «L’ami américain » publié aux éditions Perrin. L’auteur rapporte, entre autres, « la volonté américaine d’installer en France une autorité d’occupation, l’AMGOT ». Chez Godefroy de Bouillon, j’ai écrit un petit ouvrage intitulé « Pétain et de Gaulle, une part de vérité » dans lequel je cite Claude Estier de Boislambert, compagnon de la Libération, et Jean-Louis Crémieux-Brilhac, proche du général de Gaulle (p. 144 et 145) : tous les deux affirment que cette histoire d’AMGOT est une affabulation, car l’administration de territoires par les Américains concernait les pays vaincus, alliés de l’Allemagne. La France, pays allié des Américains, relevait non pas de l’AMGOT, mais des « civil affairs ». Il s’agissait d’agir, non pas à la place de l’administration du pays libéré, mais en coopération avec elle. Alors, qui croire ?