Ouvrage: Coupables innocents de Frédéric Valandré

Nous avons plusieurs fois cité dans ces colonnes les ouvrages de Frédéric Valandré sur la justice – qui, ce n’est un secret pour personne, fonctionne de plus en plus mal et contribue à sa manière à l’ensauvagement de la société.

Dans ce petit ouvrage, notre ami se penche sur des affaires où certains innocents se déclarent coupables, certains coupables recueillent la sympathie, certains innocents ont tout du coupable – où, de façon générale, la justice se situe dans une zone grise où la frontière entre culpabilité et innocence devient floue.

Passionnante incursion à la frontière de la psychologie, des annales criminelles, ou encore de la sociologie des médias.