Du « suicide français » à la renaissance ?

Nous avons souvent parlé d’Éric Zemmour dans ces colonnes – que ce soit pour le soutenir contre la censure médiatique ou judiciaire ou pour évoquer ses ouvrages.

Mais cette chronique est un peu différente puisque le dernier ouvrage d’Éric Zemmour a toutes les apparences d’un lancement de campagne pour la présidentielle qui s’avance.

À l’heure où j’écris, on ignore encore si l’intéressé va réellement être candidat et surtout si, devenant candidat, il aura réellement l’appareil lui permettant de l’emporter.

Pour ma part, je vois au moins un avantage à cette situation plutôt nébuleuse : elle force le RN et les LR à se « droitiser » et à parler de sujets qu’ils auraient volontiers mis sous le tapis !

En tout cas, « La France n’a pas dit son dernier mot » a un autre ton que les précédents ouvrages.

Le livre est beaucoup moins « décliniste » et laisse une part à l’espérance – à laquelle l’auteur ne nous avait guère accoutumés.

Il est vrai que la situation effrayante de notre pauvre pays n’inspire pas forcément l’optimisme, mais Éric Zemmour croit à « l’homme providentiel » et à la capacité de notre nation à survivre.

Même si l’histoire de France a été jalonnée de « grands hommes », je suis, pour ma part, beaucoup plus circonspect sur le mythe de l’homme providentiel – d’autant que je me méfie un peu des modèles de Zemmour (Bonaparte et De Gaulle qui ont énormément divisé et affaibli la nation, bien que leurs réalisations soient considérables).

Pour le reste, on pourra naturellement contester telle page du journaliste, mais ce livre est assez remarquable à beaucoup d’égards.

D’abord, il témoigne d’un amour de la France et de sa culture dont les « élites » ne nous donnent plus très souvent l’exemple.

Ensuite, l’auteur parle clair et, là aussi, c’est rare.

Disons en passant que je trouve toujours surprenant que l’auteur soit réduit au qualificatif de « polémiste d’extrême droite » au simple motif de son attachement à la France et à son opposition à l’islamisation du pays.

Mais le plus intéressant, sans doute, tient aux portraits des hommes politiques que l’auteur a rencontrés – en chair et en os ou de plus loin – et, de façon générale, à l’histoire politique contemporaine.

Éric Zemmour est l’un des rares journalistes à disposer d’une solide culture politique, doublée d’une solide culture classique – et c’est, avec son courage d’affronter le politiquement correct, la principale raison de son succès.

Ajoutons un sens de la formule réjouissant.

Comme celle-ci, particulièrement assassine : « Longtemps j’ai pensé que Macron était un Sarkozy en moins vulgaire ; pour la première fois, je comprends qu’il n’est qu’un Hollande en mieux vêtu … »

Mais c’est surtout Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy qui excitent sa critique.

Parce qu’ils ont dirigé la droite des 50 dernières années et qu’ils l’ont asservie au droitdel’hommisme.

En un mot, ce livre est le digne successeur du « Suicide français », mais nous passons du récit de la décadence à l’invitation à la renaissance.

J’ignore quel rôle tiendra Éric Zemmour dans cette renaissance – et, pour commencer, dans cette campagne qui s’annonce –, mais je suis bien certain que son programme de restauration de la France a un grand avenir !