En un siècle, la France a commis trois erreurs magistrales…

La première de ces erreurs a été, en 1939, la déclaration de guerre à l’Allemagne avec la certitude de la perdre.

À cela, on me dit que, de toute façon, Hitler aurait déclaré la guerre à la France qui n’aurait fait que prendre les devants. Ce n’est pas sûr. Pour Hitler, le danger principal, l’ennemi prioritaire, ce n’était pas la France, mais l’URSS. Et si, en 1939, le chancelier allemand avait attaqué l’URSS pour la détruire, tout aurait été différent.

Je rappelle que, pour la France des politiciens, il n’y avait pas de souci à se faire. La ligne Maginot était infranchissable. Mais il n’y avait nul besoin de la franchir, il suffisait de passer à côté, ce que les Allemands ont fait le plus simplement du monde.

La France, une fois mise à genoux en quelques semaines, les conséquences dramatiques de cette défaite se sont accumulées. Il fallut nourrir jusqu’à un million de militaires allemands et les distraire. Jamais les maisons closes n’ont si bien fonctionné. Il y en avait partout, jusque dans les petites villes. Les soldats allemands s’y rendaient allègrement, y compris le maréchal Goering qui, lui, avait fixé son domicile au palais du Luxembourg !

Moins drôle fut la déportation de Français dans les camps de concentration. Beaucoup n’en revinrent pas, plus les millions de prisonniers dont on s’efforçait d’obtenir la libération chèrement payée. Cette défaite fut la plus grave que la France ait subi. C’était le temps où les leaders communistes étaient reçus à l’ambassade d’Allemagne à Paris, tout heureux de serrer la main des responsables hitlériens. Ceci jusqu’en juin 1941 ! À cette date, les communistes « français » devinrent des résistants. Vous savez pourquoi.

La deuxième erreur fut l’adhésion de beaucoup de Français à l’idéologie marxiste-léniniste soviétique. Celle-ci est fondée sur ce postulat : si vous êtes pauvre, c’est que le riche vous a volé votre patrimoine. Vous devez donc le lui reprendre. C’est la lutte des classes qui entraîne une guerre civile larvée permanente, des tensions toujours renouvelées. En 1945, le premier parti de France était le parti communiste et je dois rappeler encore que le général De Gaulle avait alors comme ministre d’État le premier secrétaire du Parti communiste, entièrement inféodé à Moscou et à Staline.

Encore aujourd’hui, des candidats à l’élection présidentielle sont des communistes favorables à Vladimir Poutine. Les documents qu’ils envoient aux électeurs portent la faucille et le marteau, comme au temps de Staline, le « petit père des peuples » qui, selon eux, fut un bienfaiteur de l’humanité. Ses innombrables crimes étaient commis pour le bonheur du peuple.

Il est stupéfiant qu’en France, qui se dit le pays de la liberté et des droits de l’homme, il y ait encore des partisans d’une idéologie qui a provoqué tant de détresse et encore aujourd’hui sous la conduite de Vladimir Poutine. Dans l’ex-Union soviétique et dans l’actuelle URSS ressuscitée, le peuple bien sûr est favorable au pouvoir et, s’il ne l’est pas, c’est aussitôt la privation de liberté et ce qui en résulte.

L’Occident le déplore, condamne verbalement et impose des sanctions qui lui font autant de tort qu’aux Russes auxquelles elles sont destinées.

Comment ce drame finira-t-il ? Au moment où j’écris ces lignes, rien ne laisse prévoir une cessation du conflit et des atrocités commises par les Russes. C’est ce que vient de déclarer notre ministre des Affaire étrangères, un homme pragmatique et de bon sens.

La troisième erreur, elle aussi toujours en cours, a été l’acceptation de l’invasion migratoire, pour ne pas dire l’encouragement à cette invasion, si bien que, désormais, des millions de migrants peuplent des régions entières de la France. On y trouve des Chinois, des Indochinois, mais surtout des populations venues du Maghreb, de l’Afrique noire et du Moyen-Orient. Il en est encore arrivé dernièrement plus que précédemment. Le taux de fécondité de ces populations étant bien supérieur à celui des Françaises – respectivement 2 et 7 –, faites le calcul sur les 50 prochaines années, étant donné qu’ils sont déjà très nombreux à demander et à recevoir des subventions, l’une des causes principales de la surfiscalité qui écrase ménages et entreprises. Ces populations, en partie islamiques, contribuent à l’insécurité en accusant les chrétiens de tous les maux, à tel point que des enfants de 10 à 12 ans sont devenus des criminels à force d’entendre leurs parents toujours prêts à accuser ces chrétiens et Français coupables de ne pas être musulmans.

Il est évident, devant ces réalités, que la France se suicide, rendant aux braves Français la vie quotidienne toujours plus difficile. Mais hélas, les choses étant ce qu’elles sont, à ces Français-là, on peut dire : Vous l’avez bien voulu !

Quant au surendettement, qui met la France en faillite avec une dette de 2 814 milliards d’euros, on peut le rembourser en demandant à chacun des 67 millions de Français de verser 42 000 euros. En plus du reste !