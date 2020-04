Enracinés ! Nous sommes tous des héritiers.

Gabrielle Cluzel est la talentueuse rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Elle a le don de la formule humoristique pour démolir les poncifs de la bien-pensance médiatique. Aujourd’hui, elle nous propose une apologie du « conservatisme », au sens le plus classique du mot : elle illustre, avec drôlerie et sagesse, que « nous sommes tous des héritiers » et que le fantasme post-moderne d’être notre propre créateur est absurde. Au passage, elle étrille ces féministes de pacotille, qui « balancent leurs porcs », tout en encourageant à la pornographie et en encensant l’immigration de masse – lesquelles ravalent, toutes deux, les femmes au rang d’objets. Et elle étrille aussi tant d’autres préjugés ineptes. Un régal !