Ouvrage: George Orwell de Thomas Renaud

La très bonne collection « Qui suis-je ? » publiée par les éditions Pardès s’est récemment enrichie d’un nouveau volumen consacré à George Orwell.

Pratiquement tout le monde connaît ce grand journaliste britannique (de son vrai nom Éric Blair), très engagé à gauche – au point d’avoir participé à la guerre d’Espagne dans les rangs marxistes. Mais c’est comme écrivain anti-totalitaire qu’il est entré dans la mémoire collective : son magistral roman d’anticipation « 1984 » décrit admirablement la monstruosité stalinienne et notamment son obsession de récrire l’histoire et formater la langue (ainsi que son évacuation de toute idée d’une vérité intangible) pour rendre impensable toute révolte. Un auteur à lire et à relire.