Pierre de Meuse

Idées et

doctrines de la Contre-

Révolution

DMM

Alors que la Ve République semble à bout de souffle, tant ses dirigeants ont été médiocres depuis des décennies, il n’est pas inutile de découvrir ou de redécouvrir une tradition politique qui a constamment critiqué le monde issu de 1789 : la Contre-Révolution. Non pas nécessairement pour rêver à une restauration de la monarchie, mais pour repérer les vices du « régime des partis », contre lesquels De Gaulle avait tenté – sans succès durable – de réagir. Notre malheureux pays s’enfonce dans le déclin, en particulier parce que ses prétendues « élites » n’ont que mépris pour nos aïeux et la civilisation qu’ils ont bâtie. La Contre-Révolution est d’abord un retour au respect des Anciens – et, en cela du moins, elle demeure d’actualité.