Il est parfois utile de lire le journal…

C’est à la lecture du « Figaro » du 24 mars que je fais ce constat.

Le « Figaro » publie ce jour-là un supplément décrivant ce qu’ont été les camps de concentration en Russie soviétique : privation de liberté, torture et morts par millions.

« Durant l’ensemble de la période stalinienne, ce sont 20 millions de personnes qui ont été condamnées au goulag, 6 millions déportés sur simple mesure policière et, parmi elles, 4 millions sont mortes de leur peine … » Sans parler de la famine organisée en Ukraine par Staline, le « petit père des peuples » qui faisait l’admiration du général De Gaulle parmi d’autres (et, logiquement, le bras droit de ce dernier en 1945 a été le représentant de Moscou en France, Maurice Thorez, secrétaire général du parti communiste soviétique français, entouré de 4 autres ministres communistes).

Aujourd’hui, Vladimir Poutine, ex-lieutenant-colonel du KGB, ne fait que reprendre la tradition soviétique, crime et corruption, qui font que les hauts responsables russes sont tous riches en milliards de dollars américains. Les USA seraient très agressifs, mais leurs dollars très attrayants et il est bon d’en remplir les coffres-forts et d’en profiter au nom du peuple !

L’actuel régime russo-soviétique, avec à sa tête Vladimir Poutine, est caricatural. Comment va-t-il évoluer ? Pour le moment, Poutine, proclame-t-on en Russie, reste populaire. Il défend la Sainte Russie contre « l’agression » des Occidentaux. Les oligarques ne sont sans doute pas de cet avis, mais la police de Poutine ne les épargnerait pas s’ils levaient un sourcil réprobateur. Pour ces oligarques, il faut être patient et ils comptent bien retrouver leur magot quand la guerre sera finie et gagnée. Leur séjour dans les palaces de la Côte d’Azur n’est que partie remis et on peut toujours commander du champagne d’Épernay pour passer le temps.

Il me faut rappeler encore que ce régime criminel n’a pu tenir que grâce à l’aide massive que l’Occident lui a prodiguée pendant la Seconde Guerre mondiale : 22 000 avions, 12 000 chars, 345 000 tonnes d’explosif, 385 000 camions, une véritable flotte maritime et des milliards de dollars de crédits.

Il faut rappeler à ce propos que, peu de temps avant cette générosité, les communistes français avaient, eux, pratiqué le sabotage de l’aviation française, notamment aux usines Farman, et ont ainsi causé la mort de 15 pilotes français sur des Moran 406.

En reconnaissance, si j’ose dire, de ces crimes, la France a fait mieux que tous les autres. Elle a mis à disposition de la Russie bolchevique l’escadrille Normandie-Niemen. Je laisse au lecteur le soin de qualifier cette politique qui, non seulement n’a pas été officiellement condamnée, mais est encore représenté par un parti communiste qui présente un candidat à l’actuelle élection présidentielle. C’est stupéfiant mais c’est ainsi.

Sans doute la France n’a pas de camp de concentration, mais elle a une législation et une réglementation inspirée du socialo-communisme qui lui permet de spolier les citoyens et de les tracasser sans arrêt. En France, le droit de propriété n’est plus garanti.