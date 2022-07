Ouvrage: Le clone de l’Apocalypse de Pierre Labrousse

Pierre Labrousse, agrégé de philosophie, réussit avec cet ouvrage un superbe roman d’anticipation. Vers la fin du XXIe siècle, l’Union occidentale est devenue une « démocratie inclusive », fondée sur l’écologisme radical et le refus de toute discrimination, adossée à un système policier puissant. À l’instar de ce que beaucoup pressentent dans le macronisme, ce système politique résulte de la fusion entre l’étatisme et les tendances les plus extrémistes de l’idéologie soixante-huitarde. Ce système repose également sur l’esclavage de clones. Mais ce sont précisément l’un des hiérarques de ce régime sans âme et un clone atypique qui feront vaciller le système. Un roman palpitant et profond.