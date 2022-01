Ouvrage: Le dictionnaire du progressisme de Christophe Boutin et alii

Après avoir dirigé « Le dictionnaire du conservatisme » et « Le dictionnaire du populisme », en 2017 et 2019, les universitaires Christophe Boutin, Frédéric Rouvillois et Olivier Dard viennent de récidiver en examinant, cette fois, « le camp d’en face » (la gauche dite « progressiste »).

Plus de cent spécialistes, de Mathieu Bock-Coté à Pierre Manent en passant par Pierre-André Taguieff ou Chantal Delsol, ont été ici réunis pour rédiger ces courtes notices sur des sujets aussi divers que le marxisme, le libéralisme ou la science.

Un ouvrage passionnant et suscitant d’abondants rapprochements intellectuels et politiques.