Le Palais de la Découverte face à la contre-culture

Une pétition nationale circule sur Internet pour protester contre le projet de fermeture du Palais de la Découverte (< http://www.sauvonslepalaisdeladecouverte.fr >). La question de la survie de cet établissement ne date pas d’aujourd’hui. Depuis la création de la Cité des Sciences par l’administration Mitterand-Lang, le Palais de la Découverte est gravement menacé. Mais il faut se souvenir du contexte idéologique de l’époque : la diabolisation de ce que l’on appelait péjorativement « la physique à papa » et tout le contexte idéologique de la contre-culture des années post-1968.

Cette diabolisation, qui ne se limitait pas à la muséologie, a considérablement imprégné la pensée de la didactique des disciplines de toute une génération. Il fallait en finir avec le cours magistral. Dans l’esprit de mai 68, il ne doit plus y avoir de maîtres !

Les conséquences se sont rapidement fait sentir dans l’ensemble des disciplines. La loi de Newton était bannie et même le concept de « loi de physique » était proscrit et remplacé par de nouveaux concepts à la mode comme celui de « modèle », posant plus de questions qu’il n’apportait de réponses ! Des « intervenants », payés par l’Éducation nationale, venaient voir les professeurs pour leur expliquer que la transmission des savoirs n’avait pas d’importance, du moment que les élèves passaient d’agréables moments dans les « établissements scolaires – lieux de vie » ! Certes, cette philosophie a connu depuis quelques tempéraments et l’on est revenu bien timidement à un peu plus de raison, mais le système éducatif en est resté durablement affecté.

À ce choc idéologique est venu s’ajouter celui d’une mutation sociétale importante. En effet, malgré ses résistances, la France est entrée dans la société de consommation à outrance. L’enfant-roi a grandi dans cet environnement ultra-permissif, le livrant à lui-même et à ses pulsions. D’où la place grandissante, y compris dans la consommation culturelle, de l’éphémère, du gadget, du jetable, du zapping, de la recherche de la sensation immédiate et du presse-bouton. Avec, à terme, une inquiétante régression de tout ce qui est du domaine de la pensée.

La Cité des Sciences a hélas ! cédé à cette pression, au moins dans un premier temps, avec un résultat commercial certain, mais un résultat éducatif plus que douteux.

Pendant ce temps, le Palais de la Découverte continuait à fonctionner dans une certaine orthodoxie éducative. Crime de lèse-majesté dans les années 80 ! D’où une culpabilisation qui peu à peu le conduira à sa perte. Cela ne veut pas pour autant dire que l’émotionnel et le ludique n’ont pas leur place ! L’attrait pour les émotions fortes n’est pas illégitime et le spectaculaire peut servir d’outil déclencheur à un véritable questionnement scientifique. Il n’en demeure pas moins qu’il faut aussi laisser une place aux apprentissages structurés…

Bien entendu, ceux qui soutiennent que la fusion envisagée avec la Cité des Sciences est la mort programmée de l’identité même du Palais de la Découverte ont raison ! Car mêmes directions, mêmes approches ! Comme s’il n’y avait pas de place à Paris, grande métropole européenne, pour plusieurs musées scientifiques de sensibilités différentes !

La fin du Palais de la Découverte, c’est le désaveu de toute une culture populaire scientifique, si merveilleusement initiée par Jean Perrin. Il est essentiel aujourd’hui de bien faire ressortir le débat idéologique et d’éviter de tomber dans ce faux débat d’une opposition droite-gauche sur ce sujet, opposition bien réductrice entre de « méchants » administrateurs soit disant ultra-libéraux et le brave M. Perrin, Ministre du Front Populaire ! Laissons cela aux groupes de pression dont ces faux débats sont le fonds de commerce. Il semble hélas que les technocrates qui nous gouvernent soient bien décidés à continuer le jeu de massacre, consistant à détruire dans ce pays tout ce qui fonctionne bien ! Et le plus triste est que tout cela se passe dans un climat d’indifférence générale. Ah non, j’oubliais… Il y a la pétition ! Alors, signez-la vite !

Philippe Fretté

Professeur de sciences physiques

