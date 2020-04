Bernard Lugan et Arnaud Gaudin

de Lagrange

Balland

Bernard Lugan est bien connu des lecteurs des « 4 Vérités », comme l’un des meilleurs spécialistes de l’Afrique (et des moins politiquement corrects). Il s’associe ici à Arnaud Gaudin de Lagrange, ingénieur et officier de réserve, pour publier un palpitant roman historique.

« Les Volontaires du Roi » nous replongent dans la France de la Terreur jusqu’aux espoirs et aux déceptions de la Restauration. Le héros, Septime de Saint-Mayeul, admirateur du connétable de Bourbon, dans la province duquel il a vu le jour, traverse avec fougue et panache un demi-siècle d’histoire tourmentée – au cri un peu désabusé de « Vive le roi quand même ! » Magnifique roman tissé de fidélité, de courage et d’honneur.