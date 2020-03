Lettre ouverte au Ministre de la Culture

Monsieur le Ministre,

J’ai condamné sans appel le massacre, voici cinq ans, des membres de la rédaction de «Charlie Hebdo»

Cependant, je n’ai jamais été «Charlie». Pourquoi?

Tout simplement parce que j’estime qu’on ne saurait rire de tout.

L’humour, pour moi, doit chercher à élever et non à rabaisser, à valoriser et non à humilier.

Tel n’est pas, hélas, le cas avec les pseudo-humoristes contemporains.

Vous me direz que la liberté d’expression autorise tout, même l’ordurier et le scatologique. Soit.

Mais je ne saurais admettre que l’État finance une station de radio comme France-Inter où, le vendredi 10 janvier, un humoriste – bien peu courageux – a osé chanter une chanson dans laquelle on pouvait entendre, entre autres : « Jésus, Jésus, Jésus est pédé, membre de la LGBT, du haut de la croix, pourquoi l’avoir cloué, pourquoi ne pas l’avoir enc …?»

Je dis «bien peu courageux», car jamais cet humoriste n’aurait proféré de tels propos sur Mahomet et l’islam.

Il ne voulait surtout pas risquer sa vie, et a préféré s’en prendre aux chrétiens, dont il se moquait éperdument de la tristesse et de l’indignation qu’il allait provoquer chez eux.

Seule la communauté LGBT a réagi, demandé et obtenu des excuses: le qualificatif de «pédé» étant un terme homophobe que cette communauté ne saurait admettre.

Personnellement, je ne saurais tolérer de telles injures et outrages contre le christianisme.

Et ce que je dis là ne concerne pas seulement le christianisme mais toutes les religions quelles qu’elles soient.

Je vous prie donc instamment, Monsieur le Ministre, de condamner publiquement cette dérive d’une station de radio d’État, et de supprimer toutes les subventions que votre ministère lui accorde.