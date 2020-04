Marianne V et l’Université

La république dite française étant gérée par des produits de l’Université qui a, depuis des décennies, perdu ses caractéristiques nationales et n’a aucun espoir de survie dans son corps étatique actuel. Elle doit mourir, et éventuellement renaître sous une autre forme, peut-être plus proche de ses gènes originels. Ni le socio-marxisme (l’actuelle « gauche ») ni ces pseudo-résistants « droitards » lâches, arrogants et stupides (car eux aussi fabriqués par cette Université « française ») ne peuvent réanimer cette Marianne numéro 5.

Voilà pourquoi les mécènes – qu’ils soient suisses, russes ou issus de la Communauté prétendument « européenne » – devraient cesser de gaspiller leur fortune en arrosant les facultés françaises qui leur adressent des requêtes de soutien ou les médias parisiens qui commercialisent leurs « libertés ».

La république « française » doit périr, se purifier totalement de l’ensemble de ses représentants, puis tenter de ressusciter: tel était le message final de la longue interview que j’ai accordée à Daniel Conversano en février 2020, pour son émission Vive l’Europe, et où je prédisais d’ailleurs l’enfermement des peuples européens dans leurs frontières étatiques, et ce, alors que continuerait l’importation des futurs compositeurs, architectes et médecins français par cargos entiers via la Libye et la Turquie.

Anatoly Livry, Docteur ès lettres