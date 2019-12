Les Presses de la Délivrance viennent de publier un livre d’entretiens avec Stéphane Ravier, sénateur RN de Marseille. Avec le départ de Jean-Claude Gaudin de l’Hôtel de Ville, le Rassemblement national espère créer la surprise. Mais le jeune chef de file du parti dans la cité phocéenne était encore un inconnu voici peu. Désormais, tout le monde peut faire sa connaissance et découvrir l’homme, sa vie, son programme et, surtout, sa passion pour la France et pour Marseille.

« Fils de Marseille » : 134 pages. 9 €.