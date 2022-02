Nouveauté: Et Allah devint poussière…

Nouveauté

Les Presses de la Délivrance ont récemment publié un roman de Philippe Arnon (déjà auteur de « L’urgence démocratique », « L’Allemagne, chef de file du califat d’Europe » et « La résurrection de Dieu ») intitulé : « Et Allah devint poussière … » À la fois un roman et une réflexion sur les maux dont souffre notre monde, à commencer par l’islamisme.

« Et Allah devint poussière » : 298 pages. 12 €. À commander sur le site des 4 Vérités ou après du service abonnements (+ 4 € de port).

Offre de lancement : les 4 ouvrages de Philippe Arnon parus aux Presses de la Délivrance pour 50 € port compris (au lieu de 80 €).