Nouveautés

Les Presses de la Délivrance publient deux romans de politique-fiction parfaitement adaptés à l’étrange campagne présidentielle que nous vivons :

– « Dépossession » d’Édouard de Praron évoque la vie de Jean, jeune cadre dynamique, qui a le sentiment de voir son identité française et chrétienne de plus en plus menacée.

– « Jours improbables » d’Emmanuel de Scorraille imagine la campagne de 2022, avec un chef d’entreprise récemment retraité comme alternative au déclin.

« Dépossession » : 243 pages. 10 €. À commander sur le site des 4 Vérités ou après du service abonnements (+ 4 € de port).

« Jours improbables » : 287 pages. 10 €. À commander sur le site des 4 Vérités ou après du service abonnements (+ 4 € de port).

Offre de lancement : 4 romans de politique-fiction (La Reconquête + Et Allah devint poussière + Dépossession + Jours improbables) pour 40 € port offert (au lieu de 50 €).