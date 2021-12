Ouvrage: 340 millions de chrétiens persécutés de Raphaël Delpard

Raphaël Delpard est journaliste et athée, mais il s’intéresse depuis longtemps aux persécutions des chrétiens dans le monde – sujet sur lequel il avait notamment produit un documentaire en DVD voici quelques années.

Il vient de publier un livre à la fois agréable à lire sur la forme, et effrayant sur le fond.

De l’islam radical au communisme, en passant par l’hindouisme et toutes sortes d’idéologies variées, les causes de persécution sont multiples. Les méthodes aussi. Mais la réalité est là, glaçante : plus de 300 millions de chrétiens dans le monde ne peuvent pas pratiquer leur foi librement.

Un livre qui devrait réveiller les consciences dans notre Europe anciennement chrétienne !