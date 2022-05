Ouvrage: Algérie : France 1918 – 1940 – 1945 de Claude Faisandier

Claude Faisandier, juriste de formation, a écrit plusieurs livres sur notre histoire et notre civilisation.

Il propose ici une vision nuancée de la Deuxième Guerre mondiale, remontant aux causes lointaines (et notamment aux traités de 1918). Il montre les erreurs des gouvernements français successifs, principalement celui d’Albert Sarraut qui ne réagit pas à l’occupation de la Rhénanie. Il analyse également l’armistice de 1940, y voyant avec Churchill un succès qui empêcha les Allemands de prendre pied en Afrique du Nord. Surtout, il montre que l’opposition manichéenne entre vichystes et résistants était beaucoup plus floue pendant l’Occupation.