Ouvrage: Amour, luxe et capitalisme de Werner Sombart

On connaît mal en France Werner Sombart. Pourtant, il fut l’un des fondateurs de la sociologie moderne et l’un des plus grands économistes allemands du début du XXe siècle – tout en militant activement pour la fameuse « révolution conservatrice » allemande.

Les éditions de la Nouvelle Librairie ont eu l’excellente idée de faire traduire (pour la première fois) en français cet ouvrage sur les liens entre capitalisme et luxe (et notamment sur les liens entre capitalisme et développement des amours illégitimes dans les cours princières !).

Cet ouvrage complète très utilement le maître ouvrage de Sombart sur le capitalisme moderne.