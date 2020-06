Ouvrage « Brigade d’intervention » de Laurence Beneux

Alors que la police est si malmenée, y compris par sa propre hiérarchie, la lecture de ce livre est édifiante.

La brigade d’intervention est une unité d’élite, spécialisée, comme son nom l’indique, dans les interventions complexes en région parisienne. La journaliste Laurence Beneux nous fait découvrir ses entraînements. Elle fait parler certains de ses membres qui sont entrés parmi les premiers dans le Bataclan ravagé par les terroristes islamistes – après avoir dû attendre trop longtemps l’arme au pied.

Mais le plus choquant peut-être, c’est de constater le poids de la politicaillerie et de la bureaucratie (et des guéguerres de services) dans la vie de ces héros méconnus.