Ouvrage: Chronique de la guerre civile en France de Richard Millet

Richard Millet est un fin connaisseur du monde des lettres. Pour son malheur sans doute : lecteur de la prestigieuse maison Gallimard, il fait l’objet depuis plus de dix ans d’une cabale médiatique pour s’être interrogé sur la volonté d’assimilation de certains immigrés (et peut-être aussi, ou surtout, pour avoir dévoilé le peu de talent de trop nombreux « cultureux »).

Il réunit ici dans un fort volume la plupart des œuvres qui lui ont valu cette proscription idiote et mesquine.

Une occasion unique de découvrir, sous les torrents de boue et d’insultes, une œuvre où le talent et l’érudition le disputent au courage et à la lucidité.