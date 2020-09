Ouvrage : Chypre de Jean-Claude Rolinat

L’une des principales «nouveautés» de la politique internationale tient à l’attitude belliciste du sultan Erdogan. On connaît son rôle en Syrie ou en Libye. On sait qu’il lorgne avec envie sur les réserves de gaz que recèlerait la Méditerranée orientale. Pourtant, les Occidentaux persistent à le considérer comme l’un des leurs : il demeure membre influent de l’OTAN et continue à recevoir des milliards au titre de sa « pré-adhésion » à l’UE ou pour qu’il puisse poursuivre son chantage aux réfugiés. Mais le plus extravagant tient à l’occupation illégale de Chypre, principal sujet de ce livre. À lire pour mieux connaître Erdogan, qui pourrait bien nous entraîner vers la guerre.