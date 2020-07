Ouvrage « Comment on relève un État » de Antonio de Oliveira Salazar

Tout le monde connaît le nom de Salazar, le chef d’État qui dirigea le Portugal durant une bonne partie du XXe siècle (il devint président du conseil en 1932 et quitta le pouvoir en 1968).

En revanche, bien peu de Français connaissent sa pensée politique – et c’est d’autant plus regrettable que cette pensée est profondément originale (et qu’elle fut consciemment et méthodiquement exercée contre l’influence marxiste qui, déjà, gagnait l’Europe).

C’est pourquoi il faut remercier les éditions de Chiré de publier ce petit bréviaire de pensée politique, écrit par Salazar lui-même pour expliquer son action – qui vaut bien au-delà du Portugal de cette époque.