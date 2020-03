Ouvrage : Courage!Manuel de guérilla culturelle de François Bousquet

François Bousquet est rédacteur en chef de la revue de la nouvelle droite «Éléments» et directeur de la Nouvelle librairie.

Il propose ici ce qu’il appelle un «manuel de guérilla culturelle», fondé sur la vertu de courage. Certes, le lecteur pourra être gêné par tel passage imprégné de la philosophie si caractéristique de la nouvelle droite. Mais, globalement, qui ne voit que le courage est l’une des vertus les plus nécessaires aujourd’hui si nous ne voulons pas assister à la disparition de notre civilisation ? C’est parce que « nos » dirigeants se refusent à tout courage que nous sombrons lentement. Redécouvrir le courage, qui fut à la source de la brillante civilisation européenne, est plus nécessaire que jamais.