Ouvrage « Derniers mots » de François Foucart

Notre ami François Foucart fut longtemps chroniqueur judiciaire à France Inter.

Il réunit dans ce petit livre – paru voici déjà deux ans – de nombreux « mots de la fin » de condamnés à mort.

De l’assassin à l’officier en passant par toutes sortes de « politiques », de Louis XVI à Bastien-Thiry en passant par Landru ou le Dr Petiot, devant la guillotine ou le peloton d’exécution, nous oscillons ainsi de l’absurde à l’héroïque et du terre à terre à la plus magnifique exaltation idéaliste et parfois même mystique.

Un livre profondément émouvant.