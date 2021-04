Ouvrage : Éloge de l’assimilation de Vincent Coussedière

Le philosophe Vincent Coussedière s’est fait connaître par plusieurs essais stimulants, notamment sur la question du populisme.

Il aborde ici l’une des questions les plus taboues de la Ve République agonisante: la question de l’assimilation, abandonnée par les «élites» politiciennes au profit d’abord de l’intégration, puis, aujourd’hui, de «l’inclusion» et de la discrimination positive – c’est-à-dire, en français correct, de la préférence étrangère. L’auteur va jusqu’à affirmer – et avec des arguments fort convaincants – que l’assimilation est la condition nécessaire de la démocratie. En tout cas, notre démocratie se délite bel et bien à mesure de l’avancée du multiculturalisme