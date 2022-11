Ouvrage: Et pourtant… Le matin des paysans

Notre ami Jean-Claude Martinez, ancien professeur de finances publiques et député européen, possède le rare talent de « mettre les pieds dans le plat » – avec érudition et sens de la formule. Cette lettre aux candidats (de l’élection présidentielle) a malheureusement été oubliée desdits candidats et du débat public, mais elle devrait être lue par toute personne sérieusement soucieuse de l’avenir du pays et de celui de l’humanité. L’auteur y montre que les discours courants sur l’agriculture sont totalement déconnectés de la réalité, oscillant entre un « biologisme » bobo et une mise en accusation des agriculteurs supposés grands pollueurs. Et, pourtant, nous avons plus que jamais besoin des paysans !