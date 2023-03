Ouvrage: Femmes, réveillez-vous d’Anne Trewby et Seul Turan

Depuis quelques années, des jeunes femmes remettent en cause le féminisme. Pour mille raisons – et notamment parce que ce dernier ne défend la « libération de la femme » qu’à la condition que cette femme n’ait plus rien de féminin ou parce qu’il ne lutte que contre le « patriarcat blanc », « oubliant » fort opportunément que la principale menace qui pèse sur les femmes en France n’est certainement pas la galanterie, mais plutôt le viol par des hordes « ensauvagées » souvent assez éloignées du « patriarcat blanc » ! Le collectif Antigone, fondé par Iseul Turan et animé par Anne Trewby, est l’une des voix les plus nettes et les plus brillantes de ces femmes réservées sur la « lutte des sexes ». Un livre percutant.

