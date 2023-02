Ouvrage: France-Russie de Daniel de Montplaisir

Un an après l’invasion russe en Ukraine, l’historien Daniel de Montplaisir nous offre un passionnant ouvrage résumant un millénaire de relations franco-russes (« D’Anne de Kiev à Vladimir Poutine », comme le dit le bandeau de l’éditeur).

On sait en effet que les relations de la France avec la Russie remontent au moins au mariage de notre roi Henri Ier avec la princesse Anne de Kiev – alors qualifiée, rapporte malicieusement l’auteur, de « mère des villes russes » ! On sait moins que le duc de Richelieu, ministre de Louis XVIII, avait été préalablement collaborateur du tsar Alexandre Ier, et dut à cette proximité de sauver la France après l’effondrement de Napoléon. Un ouvrage passionnant – et plus nécessaire que jamais !