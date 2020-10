Ouvrage : Gringoire 1928-1944 de Georges Dupont

«Gringoire», fondé par Horace de Carbuccia (assisté de Georges Suarez et de Joseph Kessel), fut l’un des hebdomadaires les plus emblématiques de l’entre-deux-guerres.

Résolument pamphlétaire, le journal accueillit des plumes talentueuses de tout bord (même si la ligne éditoriale était résolument hostile à la gauche, le très radical Jean Moulin y dessina sous pseudonyme) de Henri Béraud à Pierre Drieu La Rochelle en passant par Roland Dorgelès ou André Tardieu. Le travail de Georges Dupont réunissant des notices biographiques des principaux contributeurs et relatant les campagnes les plus importantes de l’hebdomadaire est remarquable et passionnant.