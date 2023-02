Ouvrage: Histoire d’une falsification de Jean-Marc Berlière et alii

Depuis des années, le discours mémoriel est utilisé pour rendre la France coupable de bien des crimes, sombrant le plus souvent dans l’anachronisme, voire le mensonge pur et simple, au service de l’idéologie anti-nationale. C’est ce qui arrive, en particulier, au sujet de la responsabilité de Vichy dans la Shoah. À en croire Emmanuel Macron ou François Hollande, la rafle du Vel d’Hiv, par exemple, serait un crime commis par la France seule. Ces présidents semblent ignorer que la France était occupée. Ils ignorent que la France put sauver bien davantage de Juifs que tous les autres pays occupés. Mais cela ne les empêche pas de juger et de condamner. Ce livre est une remarquable réponse à leurs manipulations et leurs erreurs !