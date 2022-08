Ouvrage: Jean Picollec l’atypique de Philippe Randa

L’excellent éditeur Jean Picollec est bien connu des lecteurs des « 4 Vérités » pour son courage et son non-conformisme.

Mais le livre dirigé par Philippe Randa (autre éditeur !) fait découvrir de multiples facettes du personnage.

Du membre de la Confrérie des vins de Suresnes au militant d’Ordre nouveau, en passant par l’amoureux de la Bretagne et l’homme au carnet d’adresses le plus éclectique de Paris, on découvre avec bonheur au fil des pages des aspects de sa vie que nous ne connaissions pas, tout comme on apprécie les éloges de tels aspects que nous connaissions déjà et qui font de Jean Picollec un ami unique.

Un bel hommage à un homme qui le mérite amplement !