Ouvrage « Justice parallèle, justice partiale » de Frédéric Valandré

Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises certains des livres de Frédéric Valandré, docteur en histoire, qui s’est passionné pour les maux de la justice.

Dans son dernier ouvrage, l’auteur se penche sur les dangers d’une justice parallèle, qui s’exerce sur les réseaux sociaux, bien loin de la sage prudence que l’on reconnaissait jadis à la magistrature – et qui est la condition d’une justice impartiale et respectée (elle-même condition d’une vie sociale harmonieuse et même seulement supportable).

Ce dossier reprend quelques exemples de lynchages médiatiques particulièrement choquants au cours des dernières années.