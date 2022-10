Ouvrage: La France Potemkine de Bruno Roy

Nous avons de plus en plus l’impression que la France dont parlent les commentateurs n’a rien à voir avec la réalité – cela vaut d’ailleurs aussi pour la France dont rêvent les étrangers (qui est celle de Notre-Dame et de Versailles et pas vraiment la France ensauvagée et envahie !)

Bruno Roy propose dans cet essai imposant une analyse de la réalité et surtout une analyse du système révolutionnaire de déconstruction qui prétend remplacer une France par une autre – laquelle n’aura plus rien à voir avec la France, à l’exception de son emplacement géographique.

Un essai glaçant à lire tant qu’il est encore temps de réagir.