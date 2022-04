Ouvrage: La Gauche ou le monopole de la violence de Thierry Bouclier

Les lecteurs des « 4 Vérités » connaissent bien Thierry Bouclier, avocat dont nous avons évoqué plusieurs ouvrages dans ces colonnes.

Il vient de publier un passionnant ouvrage sur la gauche et la violence. On sait que la garantie de la concorde civile réside dans le fait que l’État conserve « le monopole de la violence légitime » (et, en particulier, que les citoyens ne soient pas autorisés à se venger eux-mêmes). Mais, depuis 1789, la gauche s’arrogeant le pouvoir de définir le bien et le mal, s’est aussi arrogé un usage de la violence « légitime » à côté de celui de l’État.

Un ouvrage passionnant et glaçant – dont on espère une prise de conscience de l’État et de la droite !