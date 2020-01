Ouvrage : « La guerre de France » de Christian de Moliner

« La Guerre de France » est un roman – mais, hélas, un roman crédible : l’action se situe dans une France déchirée par un conflit religieux et ethnique où le gouvernement est pris entre les feux de milices islamistes et de milices nationalistes.

L’héroïne se retrouve malgré elle au beau milieu de cet imbroglio, en découvrant que le leader nationaliste, qu’elle avait appris à détester grâce à la propagande médiatique, est en réalité son père.

L’intrigue est menée tambour battant et le roman est fort agréable à lire. Mais le lecteur ne peut se défendre de penser que cette guerre civile meurtrière est un scénario parfaitement envisageable, que des pouvoirs publics laxistes et criminels ont rendu possible.