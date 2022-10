Ouvrage: La nation de Bernard Bourdin et Philippe d’Iribarne

Alors que l’Église de France ne semble s’intéresser à la politique que du point de vue de l’universel (essentiellement les droits de l’homme et l’écologie), deux intellectuels catholiques proposent une vision radicalement contraire et favorable à l’idée nationale.

Bernard Bourdin est spécialiste de philosophie politique et Philippe d’Iribarne est sociologue. L’un et l’autre offrent une vision équilibrée de la nation (dont le sous-titre du livre dit d’ailleurs qu’elle est le « point d’équilibre entre l’universel et l’enraciné »).

Est-ce le début d’une nouvelle prise de conscience de l’importance de l’incarnation et de l’importance du fait national dans nos vies culturelles et même spirituelles ?