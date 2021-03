Ouvrage : La preuve du Coran ou la fin de l’islam de Abbé Guy Pagès

L’abbé Guy Pagès n’est pas un adepte de la « langue de buis ». Sur son site « Islam et Vérité », il a maintes fois dénoncé les dangers de l’islam et d’un dialogue islamo-chrétien irénique. Mais c’est surtout dans son maître ouvrage « Interroger l’islam » (dont nous avons plusieurs fois parlé dans ces colonnes) qu’il a posé des questions décisives aux musulmans.

Dans ce nouveau petit livre, il revient sur une question majeure. Pour l’islam, le dogme de l’inimitabilité du coran est la preuve de la divinité de ce dernier. L’auteur relève le défi et montre que le Coran lui-même affirme contenir par endroits des paroles d’homme – et que, par conséquent, la revendication coranique est incohérente.