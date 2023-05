Ouvrage: La Russie et la barrière de l’est de Jacques Bainville

Nos amis des éditions Godefroy de Bouillon ont eu l’excellente idée de rééditer un passionnant recueil d’articles de Jacques Bainville sur « La Russie et la barrière de l’Est ».

Cet ouvrage initialement publié à titre posthume contient environ 120 courts articles parus entre 1908 et 1935 dans « La Liberté » ou dans « L’Action française ».

Comme toujours, cet écrivain de génie fonde son jugement, non sur ses impressions ou ses sentiments, mais sur l’histoire et la géographie, et expose les faits sans fioriture.

Un livre passionnant à lire ou à relire à l’heure où l’actualité met de nouveau tragiquement cette partie du monde sous les feux des projecteurs.