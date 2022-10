Ouvrage: La société de propagande de Jean-Yves Le Gallou

Jean-Yves Le Gallou est l’un des rares essayistes à se confronter sans équivoque au politiquement correct – et à la diabolisation des dissidents.

Il propose dans ce petit livre des pistes pour analyser – et, plus encore, résister – à la propagande massive qui caractérise nos sociétés contemporaines. Propagande que l’auteur qualifie, non sans raison, de « goulag mental ».

Mais, surtout, il propose des moyens pour contre-attaquer et déplacer vers la droite la fameuse « fenêtre d’Overton » (qui rendit naguère acceptables les pires délires de la gauche radicale).

Un manuel d’une grande clarté et d’une grande efficacité – à mettre entre toutes les mains !