Ouvrage : La voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson

Philosophe de formation et ancien député, Jean-Frédéric Poisson dirige avec courage le Parti chrétien démocrate (récemment devenu Via, la voie du peuple) et s’est fait remarquer au cours des dernières années par une voix dissidente, clairement conservatrice, sur des sujets aussi différents que la défense de la vie, la résistance à l’islamisation ou le refus de l’Europe fédérale.

Il propose dans ce nouvel essai une réforme institutionnelle de grande ampleur pour remédier à la confiscation du pouvoir et des libertés. Il propose en particulier de restaurer l’usage du référendum (que la nomenklatura craint comme la peste) pour édifier une société véritablement subsidiaire.