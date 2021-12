Ouvrage: Le Cabinet des antiques de Michel De Jaeghere

Michel De Jaeghere dirige avec talent l’excellent « Figaro Histoire ». Et c’est tout à la fois en historien et en journaliste qu’il s’interroge sur ce que les Anciens ont encore à nous apprendre. D’un côté, en effet, les post-modernes, englués dans leur « wokisme » et leur « cancel culture », ne voient nos prédécesseurs que comme des sauvages (misogynes, racistes, esclavagistes, que sais-je encore ?) indignes d’être lus. Mais, d’un autre côté, une bonne partie de nos concepts politiques, à commencer par celui de démocratie, nous viennent en droite ligne de l’Antiquité.

Peut-on encore lire les grandes œuvres du passé pour nous comprendre nous-mêmes ? C’est à cette question que veut répondre ce passionnant essai.