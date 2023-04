Ouvrage: Le charnier de la République de Joachim Bouflet

L’historien Joachim Bouflet, spécialiste des phénomènes religieux, se penche ici sur la grande Terreur qui ensanglanta Paris à l’été 1794, jusqu’à la chute de Robespierre.

En six semaines, plus de 1 300 personnes vont être guillotinées, le plus souvent sans raison, dans un effroyable déni de justice. Bouflet décrit le fonctionnement du tribunal révolutionnaire et les monstres qui président à ses délibérations. Il décrit aussi l’héroïsme admirable – et parfois la sainteté, comme avec les carmélites de Compiègne – de tant de victimes. Un beau livre d’histoire – spécialement important alors qu’une extrême gauche revancharde chante à nouveau les louanges de cette terrible époque !