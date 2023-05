Ouvrage: Le droit naturel de Philippe Pichot-Bravard

Depuis des décennies, sous l’influence du contractualisme issu de la Révolution, et plus récemment du positivisme juridique, le droit est devenu l’expression de l’arbitraire. Bien sûr, il ne l’assume pas, mais, se vantant d’être « expression de la volonté générale », et certaines « bonnes consciences » s’étant auto-proclamées interprètes de ladite « volonté générale », il n’est plus que le contrat changeant unissant une poignée d’individus sans rapport entre eux. Face à cette dérive préoccupante, l’universitaire Philippe Pichot-Bravard propose de revenir à la théorie classique du droit naturel, enraciné dans la loi naturelle et dans la nature de l’homme (précisément ce que les post-modernes nient avec aplomb !).