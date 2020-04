Ouvrage « Le grand abandon » de Yves Mamou

Yves Mamou a publié ce livre sur les « élites » françaises et l’islamisme voici près de deux ans. Depuis, les choses se sont plutôt aggravées. En journaliste, l’auteur décrit ce que d’autres ont décrit en universitaires : cette espèce de « sécession des élites » qui ont littéralement choisi de faire la guerre au peuple dont elles sont issues. Car ce « grand abandon », à la lecture des innombrables déclarations réunies dans ce livre (émanant de juges, de politiciens, de journalistes, d’ecclésiastiques, d’intellectuels, de chefs d’entreprise, etc.), apparaît bel et bien comme un aveuglement volontaire. Une somme passionnante, qui pourrait fournir le dossier d’instruction d’une mise en accusation !